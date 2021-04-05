شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبو» تطرح هاتفها الذكي الجديد «F19».. تعرّف على المزايا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: كشفت شركة “أوبو” عن هاتفها الذكي الجديد Oppo F19، والذي يأتي مع العديد من الخصائص المتقدمة. وفيما يلي أهم المميزات والمواصفات التي يتمتع بها الهاتف: -يتضمن الهاتف شاشة بقياس 6.43 إنشاً وبدقة 1080×2400 بيكسل. -يأتي الجهاز مع بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير. -يحتوي الجهاز على معالج “Qualcomm SM6115 Snapdragon 662”. -يعمل مع نظام “أندرويد 11”. -يضم هاتف “أوبو” الجديد 3 كاميرات خلفية دقة الرئيسية 48 ميغابيكسل في حين أن الثانية بدقة 2 ميغابيكسل. أما الكاميرا الثالثة فهي بدقة 2 ميغابيكسل أيضاً. -يتوفر الجهاز مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلي بسعة 128 غيغابايت. -ويأتي مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

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