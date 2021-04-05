شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الامارات.. سياحة أبوظبي تلزم الفنادق الراغبة بتقديم الطعام خلال رمضان بتغطية الواجهات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجهت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي المنشآت السياحية والفندقية في الإمارة الراغبة بتقديم الطعام خلال فترات الصيام في شهر رمضان بتركيب الستائر أو تغطية الواجهات لتقديم الوجبات. وقالت الدائرة، في تعميم اليوم، انه سيتم تفتيش المنشآت السياحية والفندقية من قبل مفتشي الدائرة للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات. ودعت الدائرة إلى الالتزام تفادياً للإجراءات القانونية التي ستتخذ بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة.

