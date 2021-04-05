الأمير حمزة يرفض تنفيذ أوامر رئيس الأركان الأردني في تسجيل منسوب له

دبي - محمود عبدالرازق - وانتشر التسجيل المنسوب للأمير حمزة، اليوم الإثنين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويقول فيه: "بالتأكيد لن ألتزم عندما يقال لي ممنوع أن أخرج وممنوع أن أغرد وممنوع أن أتواصل مع الناس وفقط مسموح لك أن ترى العائلة"، مؤكدا أن مثل هذا الحديث غير مقبول.

يشار إلى أنه لم يتسن لـ"سبوتنيك" التحقق بشكل مستقل من توقيت تسجيل هذا المقطع الصوتي وما إن كان المتحدث فيه هو بالفعل الأمير حمزة.

وكان ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة قد قال، يوم السبت الماضي، في مقطع فيديو مسجل، إن قائد الجيش أبلغه بضرورة البقاء في منزله وعدم الاتصال بأي شخص.

وقال ولي عهد الأردن السابق في التسجيل الذي نقلته قناة "بي بي سي" البريطانية إنه وُضع قيد الإقامة الجبرية وتم اعتقال حرسه الخاص.

وفي مقطع الفيديو، اتهم الأخ غير الشقيق للملك عبد الله، قادة البلاد بالفساد وعدم الكفاءة.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة "بترا" الأردنية للأنباء، أن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية، يوسف الحنيطي، يؤكد على أن التحقيقات مستمرة في قيام مسؤولين سابقين بنشاطات تستهدف أمن الأردن.