بن راشد: مستعدون لتقديم الدعم اللوجستي للعراق

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع الإمارات اليوم فقد أكد محمد بن راشد آل مكتوم رئيس الوزراء الإماراتي ونائب رئيس الدولة استعداد دولة الإمارات لمد يد المساعدة اللوجستية للعراق الشقيق.

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وخص بن راشد الدعم اللوجستي في قطاع الموانئ، من أجل تطوير الموانئ العراقية، وتأهيلها التأهيل الذي يساعدها على تقديم أفضل الخدمات اللوجستية لمستخدميها.

تصريحات بن راشد جاءت خلال استقباله مساء امس رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في قصره بـ"زعبيل".

وقد تناولت المباحثات بين الطرفين مجمل الأوضاع الإقليمية، خصوصاً الاقتصادية والأمنية، والتأكيد على تجاوز مرحلة وباء "كورونا" بمزيد من الإجراءات الاحترازية، والتوعية بسبل الوقاية من هذا الفيروس المستجد.

وتطرق الحديث إلى أهمية توسيع آفاق التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية العراق، لاسيما على صعيد التبادل التجاري، والشراكة الاستثمارية، وتبادل الخبرات الفنية في مجال البنى التحتية.

وأشاد بن راشد بحضارة العراق، وتاريخه المجيد، وإرثه الثقافي في الأدب والشعر والعلوم والطب، وغيرها من الأمجاد التي سطرها شعب بلاد ما بين النهرين.

من جانبه أعرب رئيس وزراء العراق عن رغبة حكومته في الاستفادة من تجربة دولة الإمارات في استخدام الذكاء الاصطناعي في الإدارة والاقتصاد والاستثمار والتجارة والبنية التحتية، معتبرا تجربة دبي الفريدة والنموذج في هذه المجالات مثالا يحتذى لجميع دول المنطقة.

كما قدم الكاظمي الشكر والامتنان على ما تقدمه قيادة دولة الإمارات من دعم ومساندة للشعب العراقي، كي يعيد بناء ما دمرته الحرب، لاسيما في إعادة تأهيل المساجد والأوابد التاريخية والكنائس وسائر المباني التاريخية، التي تشهد على حضارة العراق وشعبه قديما وحديثا.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء العراقي وصل إلى الإمارات أمس الأحد على رأس وفد حكومي في زيارة لبحث العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات.

وفي وقت سابق زار الكاظمي السعودية في أول زيارة رسمية تلبية لدعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وكان محمد بن سلمان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض.