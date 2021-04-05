مسؤول كويتي: لدينا 10 إصابات عمل يوميا بعضها ينتهي بالوفاة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تصريحات لصحيفة "القبس" الكويتية، فقد أكدت الأنصاري أن الإصابات تتنوع بين حوادث السقوط من عل أو بتر أجزاء من الجسد.

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وعللت المسؤولة الكويتية وقوع تلك الإصابات بسبب عدم التزام أغلب الورش والأنشطة بأسس علمية لتطبيق الاشتراطات الوقائية.

وكانت الهيئة العامة للقوى العاملة، قد دشنت أمس، أولى حملاتها للتفتيش على المناطق الصناعية للكشف عن حجم التعديات والمخالفات في المنشآت والورش والمصانع وذلك من خلال فريق فني مختص.

واستهدف الفريق، منطقة الشويخ الصناعية، بعد استقبال القطاع المختص في الهيئة سيلاً من البلاغات والشكاوى من العمالة نتيجة تعرضهم للمخاطر أثناء العمل والتي تتسبب أحيانا في حدوث وفيات.

ودعت الأنصاري، إلى تعريف العمال في المنشآت المختلفة بحقهم في التأمين الشامل بشأن إصابات العمل، لافتة إلى أن الفريق سينتقل إلى مناطق أخرى بعد الانتهاء من المسح الخاص بالشويخ الصناعية.

وأشارت إلى أن الفريق الفني لديه حق الضبطية القضائية، مشددة على أن أي منشأة غير ملتزمة بالمعايير الوقائية لتلافي المخالفات سيتم غلقها بشكل فوري.

وأوضحت أن خطة الهيئة تشمل تطبيق الاشتراطات الصحية على المحال والأنشطة والورش والمصانع من الناحية الفنية لضمان سلامة جميع مرتادي تلك الأماكن، مشيرة إلى تغطية كل منشآت الشويخ الصناعية ورصد جميع المخالفات الموجودة بها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة تمهيداً للانتقال لمواقع أخرى وفق الخطة الموضوعة.