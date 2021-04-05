مسؤول أردني يدعو لإسقاط العام الدراسي واعتباره سنة رسوب

دبي - محمود عبدالرازق - وتساءل الخرابشة، في تغريدة له عبر تويتر، عن سبب عدم إسقاط العام الدراسي وإعادته لجميع الطلبة، مستندا في سؤاله إلى تصريح لأمين عام وزارة التربية قال فيه، إن "نحو مئة ألف طالب لم ينخرطوا في التعليم عن بعد".

وأوضح المسؤول الأردني: "حسب تصريح وزارة التربية على لسان الأمين العام أن نحو مئة ألف طالب لم ينخرطوا في التعليم عن بعد، ‏أليس هذا مبررا لإسقاط هذا العام الدراسي وإعادته لجميع الطلبة؟".

وأضاف "‏ماذا يحصل لو خسر الطالب سنة وكأنها سنة رسوب؟".

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، أمس الأحد، بدء استخدام لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في تطعيم المواطنين.

وقال مدير برنامج التطعيم الوطني في وزارة الصحة الأردنية كامل أبو سل، في تصريحات عبر "راديو هلا" الأردني: "الوزارة بدأت بإعطاء المطعوم الروسي "سبوتنيك V" للمسجلين عبر المنصة".

وأضاف أبو سل "أن وزارة الصحة بدأت بفئة جديدة من الأعمار في العاصمة عمان تقل عن 60 عاما"، موضحا أن "الأشخاص المسجلين على المنصة وأعمارهم تفوق 45 عاما ستصلهم رسائل قريبا لأخذ مطعوم كورونا".