وزير الصحة اللبناني يكشف عدد متلقي لقاح كورونا ويؤكد: لا أعراض جانبية

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "النشرة" اللبناني، فقد أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن أن "عدد الملقحين بجرعتي لقاح فايزر بلغ نحو 87 ألف شخص، وأن عدد من تلقوا لقاح استرازينيكا أكثر من 6 آلاف شخص" مشيرا إلى "عدم تسجيل أي آثار جانبية لدى أحد منهم استدعت دخول المستشفى".

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وأوضح الوزير اللبناني أن "عدد المسجلين على المنصة لتلقي اللقاح حتى الآن أكثر من مليون شخص"، لافتا الى أن "كل الأشخاص من الفئة العمرية فوق الـ 70 عاماً والمسجلين على المنصة يتم تلقيحهم في شهر إبريل/ نيسان الجاري".

وكشف حسن أن "هناك 50 ألف جرعة لقاح سينوفارم هبة من الصين 10 آلاف منها للجيش اللبناني وسوف تخصص البقية للنقابات".

يشار إلى أن لغطا كبيرا كان قد صاحب عمليات التطعيم في لبنان بلقاحات كورونا، لدرجة أن البنك الدولي هدد بوقف تمويل شراء اللقاحات للبنان، بسبب ما قال إنها محسوبية في طريقة توزيعه.

وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت في فبراير/ شباط الماضي، أن بعض أعضاء البرلمان سيحصلون على لقاح كورونا، بطريقة تنطوي على محسوبية، مما جعل المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جيها يؤكد أن ذلك من شأنه أن يخرق الخطة الوطنية المتفق عليها للتطعيم العادل.

وكتب على تويتر قائلا: "في حال التأكد من المخالفة، قد يعلق البنك الدولي تمويل اللقاحات ودعم التصدي لكوفيد-19 في جميع أنحاء لبنان...أناشد الجميع، أعني الجميع، وبغض النظر عن منصبكم، أن تسجلوا أسماءكم وتنتظروا دوركم".