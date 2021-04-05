وزير التعليم المصري يصدر قرارا جديدا بخصوص امتحانات الثانوية العامة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "مصراوي" فقد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إجراء 3 اختبارات تجريبية لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحان الحقيقي.

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وعن تفاصيل الامتحانات التجريبية أكد وزير التربية والتعليم المصري أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تلك الامتحانات نهاية الأسبوع الجاري.

وعن طلاب الصفين الأول والثاني ثانوي قال شوقي إنهم أدوا امتحانات إلكترونية فى المدارس من 27 فبراير/ شباط الماضي حتى 10 مارس/ أذار الماضى، وهذه الامتحانات انتهت، وسوف يؤدى الطلاب امتحانيين فى أبريل/ نيسان الجارى ومايو/ أيار المقبل.

وكان شوقي قد كتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أول أمس السبت متحدثا عن امتحانات الصفين الأول والثاني ثانوي.

وقال: "منعا لتكرار الإشاعات الموسمية: امتحانات أولى وثانية ثانوي في نهاية شهرى ابريل ومايو 2012 سوف تكون امتحانات ورقية مجمعة في لجان مدرسية مؤمنة وبنظام الاسئلة الجديد كما أعلنا من قبل بكل وضوح"، مشددا: "كل ما يثار حاليا عدا ذلك فهو محض افتراء وكذب وتضليل".