شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تقرر صرف بدل تميز لـ20 ألف ممارس صحي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قرر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اعتماد صرف بدل التميز لعام 2018، لـ19.971 ممارسا صحيا.

وأوضحت الوزارة أن بدل التميز يُمنح للممارسين الصحيين السعوديين بمختلف تخصصاتهم وفئاتهم الوظيفية (فئة الأطباء -أطباء الأسنان – الصيادلة – الأخصائي غير الطبيب – الكوادر الطبية المساعدة)، ودرجاتهم الوظيفية: الأطباء (استشاري – طبيب نائب – مقيم)، أطباء الأسنان (استشاري – طبيب نائب – عام)، الصيادلة (استشاري – صيدلي أول – صيدلي)، الأخصائي غير الطبيب (استشاري – أخصائي أول – أخصائي)، الكوادر الطبية المساعدة (تقني – فني – مساعد صحي)، بحسب الوطن.

وأوضحت الوزارة أن البدل يهدف إلى تكريم المتميزين في مجالات عملهم، وتحفيزا لسائر العاملين بمختلف المواقع والمنشآت الصحية، وتغيير ثقافة ومناخ العمل من الشكل النمطي إلى تحقيق الجودة بالعمل والتحسين المستمر للأداء.