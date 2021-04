الإسرائيلي المتهم بمساعدة الأمير حمزة يوضح علاقته به

دبي - محمود عبدالرازق - وكانت وسائل إعلام أردنية، بينها موقع "عمون" (حذف الخبر لاحقا)، ذكرت في وقت سابق من اليوم الأحد، أن ضابطا سابقا" في الموساد يدعى روعي شابوشنيك تواصل مع الأميرة بسمة زوجة الأمير حمزة الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني أمس السبت، لإخراجها من الأردن إلى بلد أجنبي.

إلا أن شابوشنيك (41 عاما)، نفى أن يكون سبق وعمل في أي منصب بأجهزة المخابرات الإسرائيلية، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation