شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح وأتربة بالسعودية غائم بالإمارات وبارد في الكويت والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية، في دول الخليج، عن تنبؤات الطقس اليوم الإثنين الموافق 5 أبريل 2021، حيث يسود طقس صحوا بوجه عام وغائما جزئياً ومغبرا أحياناً، في الإمارات، أما في دولة الكويت أشار المركز الوطنى للأرصاد إلى أن الطقس يميل إلى البرودة، وإلى التفاصيل:- طقس

يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض. في حين يستمر تأثير العوالق الترابية على منطقة (نجران، المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة). كما تكون السماء غائمة جزئيا على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تتخللها سحب رعدية ممطرة . كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً. الرياح شمالية شرقية إلى شمالية تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية غربية بسرعة 18-35كم/ساعة. على الجزء الشمالي الاوسط. وجنوبية غربية الى غربية بسرعة 15 – 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي. وأوضح مركز الأرصاد في المملكة العربية السعودية، أن ارتفاع الموج متر الى متر ونصف، حالة البحر تكون متوسط الموج. طقس السعودية طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس اليوم الإثنين، صحوا بوجه عام وغائما جزئياً ومغبرا أحياناً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مثيرة للغبار.

والموج في الخليج العربي يكون مضطربا إلى شديد الاضطراب أحيانا .. فيما سيحدث المد الثاني عند 06:01 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 13:55 والجزر الثاني عند الساعة 23:05.

وفي بحر عمان يكون متوسطا إلى مضطرب الموج .. فيما سيحدث المد الأول عند 17:35 والمد الثاني عند الساعة 04:27 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 10:09 والجزر الثاني عند الساعة 23:25.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 30 22 70 40 دبــي 30 22 65 35 الشارقة 31 20 70 35 عجمان 29 21 75 40 أم القيوين 31 19 75 35 رأس الخيمة 29 19 70 30 الفجيرة 39 29 45 10 العين 34 19 85 25 ليوا 32 17 75 30 الرويس 28 18 70 40 السلع 27 17 75 35 دلما 27 22 70 40 طنب الكبرى 26 20 75 45 طنب الصغرى 26 20 75 45 أبو موسى 26 20 75 45



طقس الكويت قالت إدارة الأرصاد الجوية في دولة الكويت، إن طقس اليوم الإثنين، سيكون ليلًا مائل للبرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة . أما نهارًا يكون مائل للحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 55 كم/ساعة مع فرصة للغبار ، موضحة أن درجة الحرارة الصغرى فى البلاد تكون 18 °ﻡ

طقس البحرين

قالت إدارة الأرصاد والمواصلات في مملكة البحرين، إن طقس اليوم الإثنين، سيكون معتدل مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار.

وأوضح أن الرياح تكون شمالية غربية من 17 إلى 22 عقدة ورتصل من 25 إلى 30 عقدة احيانا، مع التحذير من رياح قوية إلى شديدة السرعة وأمواج عالية، وارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل ومن 4 إلى 7 أقدام في عرض البحر.