شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح مدى إمكانية إعطاء اللقاح المضاد لـ«كورونا» للمصابين بالأمراض الرئوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة مدى إمكانية إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، للذين يعانون من الأمراض الرئوية المزمنة.

وأكدت “الصحة” في ردها على استفسار أحد المتابعين على موقع “تويتر”، أنه بشكل عام يُعتبر الأشخاص المصابين بالأمراض الرئوية المزمنة مثل الربو وحساسية الصدر من الفئات المستهدفة لأخذ لقاح فايروس كورونا.

وأشارت إلى أنه ينبغي إخبار الطبيب في مقر تلقي اللقاح عند الشعور بأي حالة مرضية قبل تلقي اللقاح.