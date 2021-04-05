إعلام: اكتشاف سلالة كورونا جديدة في المغرب.. والسلطات تصدر بيانا رسميا

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل الإعلام المغربي عن الدكتور، عز الدين الإبراهيمي، عضو اللجنة العلمية والتقنية لتدبير كورونا في البلاد قوله، "ظهور أول مرة سلالة جينومية مغربية مائة في المائة بورزازات".

وأكد الإبراهيمي في منشور على صفحته بفيسبوك، قائلا، إن "هذه السلالة لم تكتشف إلا في منطقة واحدة في المغرب.. إنها ليس لها أي تأثير، سواء على انتشار الفيروس، أو على خطورة المرض بعد الإصابة، أو الاستجابة المناعية".

وشدد على أن "جميع السلالات المنتشرة بالمغرب تنتمي بنسب كبيرة، إلى السلالة الكلاسيكية والسلالة البريطانية التي ستسود بالمغرب، وتؤدي إلى اندثار كل السلالات الأخرى"، وفقا لموقع "المغرب اليوم".

السلطات المغربية: احتمال وجود سلالة محلية

وفي ذات الصدد، أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن السلالة البريطانية لفيروس كورونا المستجد تنتشر في 7 جهات بالمغرب.

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وجاء في بيان الوزارة صدر في الساعات الأولى من صباح الاثنين تلقت سبوتنيك نسخة منه، "أن جهاز المراقبة الجينومية لفيروس كورونا المستجد بالمغرب، تمكن من کشف وتأكيد تداول المتغير البريطاني وانتشاره في 7 جهات بالمغرب"

وأضاف البيان "هذا التسلسل الجينومي الكامل، أتاح تأكيد وجود طفرات للمتغير البريطاني، فيما لم يتم تأكيد أي متغير آخر ذي أهمية بالمغرب".

وأشار البيان إلى أن، "الائتلاف الوطني للمراقبة سيواصل إبلاغ السلطات الصحية بالتطور الجيني لسلالات هذا الفيروس المنتشرة بالمغرب، واحتمال وجود متغير محلي له تأثير على الصحة العامة".

ولفت البيان أنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، "انتشرت عدة آلاف من المتغيرات وسوف تظهر أخرى، ويعتبر ظهورها مع مرور الوقت عملية طبيعية في تاريخ الفيروسات، مرتبطة بالطريقة التي تتكاثر بها هذه الكائنات الدقيقة".



وأهابت الوزارة بجميع المواطنين احترام الإجراءات الصحية في مواجهة حركية المتغير البريطاني بالمغرب وذلك من أجل الحد منه.