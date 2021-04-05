شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي يقتل 76 من حركة الشباب خلال تصديه لهجومين بمحافطة شبيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد قائد القوات البرية اللواء محمد تهليل بيحي ،أن الجيش الوطني نجح في تصفية 76 من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الذين شنوا هجوماً مباغتاً على قاعدتين للجيش بمنطقتي أوطيغلي وبريري في محافظة شبيلي السفلى.

وأضاف اللواء بيحي في تصريح لوكالة الأنباء الصومالية، أن الجيش تمكن خلال تصديه للهجوم صباح اليوم من القبض على 10 من مليشيات الشباب الذين شنوا الهجوم بينهم جرحى .

وأشار قائد القوات البرية إلى أن مليشيات الشباب المتطرفة تكبدت في هذا الهجوم أكبر خسارةً على الإطلاق .

وكانت مليشيات الشباب المتمردة شنت، هجوماً مباغتاً على قاعدتين للجيش بمنطقتي أوطيغلي وبريري في محافظة شبيلي السفلى لكن الجيش نحج في التصدي للهجوم وتكبيد المليشيات خسائر فادحة في الأرواح.