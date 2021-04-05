مسؤولون مصريون يكشفون تفاصيل موجة كورونا الثالثة

دبي - محمود عبدالرازق - الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة المصرية قالت، إن البلاد على مشارف الموجة الثالثة من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه من المتوقع الدخول فيها مع بداية شهر رمضان المبارك بسبب التجمعات.

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وأفادت مستشارة وزيرة الصحة المصرية، أن "موعد دخول مصر الموجة الثالثة لفيروس كورونا، مرهون بالتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي"، وفقا لموقع "أخبار اليوم".

وفي ذات الصدد، قال محمد عوض تاج الدين ، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، إن أعراض إصابات الموجة الثالثة من فيروس كورونا لا تختلف عن الأعراض التي تم رصدها في الموجتين السابقتين. لافتا إلى أن الإصابة بالفيروس تؤثر على المخ والجهاز الهضمي".

وأوضح عوض تاج الدين، أن الجهاز التنفسي سيظل هو أكثر جهاز عرضة للإصابة بفيروس كورونا. مؤكدا أن هناك تزايدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا هذه الفترة، ويجب تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الأزمة.

كانت وزارة الصحة المصرية قالت، اليوم، إنها تتوقع تسلم 4.5 مليون جرعة من لقاح إسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد في مايو/آيار المقبل، عبر آلية كوفاكس، كما أشارت إلى أن عدد من تلقوا اللقاح في مصر بلغ 149 ألف شخص.

وأطلقت مصر في يناير/كانون الثاني الماضي حملة التطعيم الأطقم الطبية، أعقبها في نهاية فبراير/شباط إطلاق الموقع الإلكتروني لتسجيل المواطنين لتلقي اللقاح، والذي اقتصر في المرحلة الأولى على المسنين وذوي الأعراض المزمنة والأطقم الطبية، ثم فتحت باب التسجيل لجميع المواطنين فوق سن 18 سنة.

وشهد معدل الإصابة اليومية الوباء في مصر ارتفاعا ملحوظا، حيث اقترب من حاجز الـ 700 حالة يوميا، فيما حذرت الحكومة من ارتفاع المعدلات أكثر في الفترة المقبلة، وشددت على الالتزام بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية.