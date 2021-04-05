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مصر: الاحتياطي الاستراتيجي من القمح والسلع الاستهلاكية يكفي 3 أو 4 أشهر

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دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف في مقابلة مع برنامج الحكاية بتلفزيون "إم بي سي مصر"، إن "مصر تتطلع لشراء أربعة ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين هذا الموسم.

وأفاد بأن احتياطي مصر الاستراتيجي من الأرز يكفي حتى أكتوبر/تشرين الأول، ومن الزيوت النباتية يكفي استهلاك 3.7 شهر.

وتابع، ""نستهلك 16 مليون طن قمح في العام، ونستهلك في العيش التمويني 9 ملايين طن والباقي تستهلكه الأفران الأفرنجي".

وأشار إلى أن وزارة التموين ستقوم بضخ 100 طن دواجن يوميا، خلال شهر رمضان بأسعار 30 جنيها للكيلو. موضحا أن الاستهلاك يزداد بنسبة 50% خلال شهر رمضان، وأن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاستهلاكية يغطي الدولة من 3 لـ4 أشهر.​

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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