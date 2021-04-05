الرئيس الجزائري يعرب عن استعداد بلاده لمساعدة ليبيا

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو – سبوتنيك. وقال تبون خلال لقاء مع الإعلام المحلي، "ما يحدث اليوم في ليبيا كنا أول من نادى به، ضرورة خروج الأجانب جيوشا ومرتزقة، والذهاب إلى الانتخابات برعاية الأمم المتحدة وهذا ما حصل، حيث ستعرف البلاد انتخابات شاملة قبل نهاية السنة".

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وأضاف، "نحن أبدينا استعدادنا لمساعدة ليبيا حين يحتاجون ذلك دون أي تشويش من طرفنا".

وعن مجالات مساعدة ليبيا أضاف تبون، "إن احتاجونا في تصليح أعطال الكهرباء فنحن معهم، كما يمكن أن نساعد في ترميم المستشفيات، وفي تكوين الطلبة".

وتابع، الرئيس الجزائري قائلا: "جامعاتنا وأكاديميتنا العسكرية في شرشال مفتوحة للطلبة الليبيين".

ونوه الرئيس بما وصفه "بالتسليم السلس للمهام بين السلطة السابقة والحالية في ليبيا دون عنف ولا مشاكل مشيرا إلى "أنه موقف يشرف الشعب الليبي".