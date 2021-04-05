شكرا لقرائتكم خبر عن تتيح بيانات الصكوك والوكالات.. «توكلنا» يعلن عن خدمة جديدة لمستخدميه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت إدارة تطبيق “توكلنا” عن تقديم خدمة جديدة لجميع مشتركي التطبيق، تتيح استعراض بيانات الصكوك والوكالات.

وقال حساب التطبيق عبر تويتر: “يمكنك استعراض بيانات الصكوك والوكالات عن طريق خدمة لوحة البيانات”.

وكان “توكلنا” قد أشار في وقت سابق إلى 3 حالات تظهر على التطبيق للمُحصن ضد فيروس كورونا المستجد، مبينا أن الحالة الأولى تتمثل في “مُحصن”، وهو مستخدم أكمل جرعات اللقاح، والثانية “مُحصن متعافي”، وهو مستخدم متعافٍ من كورونا ولم يتلق اللقاح.

وتابع أن الحالة الثالثة “مُحصن بالجرعة الأولى”، وهو مستخدم أخذ الجرعة الأولى من اللقاح فقط.