شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يشيد بالتقدم المحرز في مجال مكافحة الألغام في السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية، بالتقدم الذي أحرزه السودان في برنامج مكافحة الألغام، موضحا أن هذا الأمر سيسهم في دفع مسيرة التنمية وإعادة الإعمار في المناطق التي تزخر بالموارد الطبيعة والثروات المتعددة.

ورحب رئيس مجلس السيادة السوداني، في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام، بجهود الدول والمنظمات والوكالات العالمية العاملة في هذا المجال.

وأكد التزام السودان بكل المعاهدات والاتفاقات الدولية والإقليمية التي يعد طرفاً فيها، مشيدا بالدور التنسيقي بين المركز القومي لمكافحة الألغام ومكتب الأمم المتحدة لخدمة مكافحة الألغام في السودان.

وقال إن البشرية عانت كثيرا من مآسي الحروب، التي لم تتوقف عند الخسائر البشرية والمادية، وإنما امتدت بعد توقف الحرب مخلفة وراءها خطرا يهدد الإنسانية وهو الألغام ومخلفاتها، والتي فتكت بأرواح الملايين وخلفت وراءها العاهات ووقفت عائقا أمام التنمية المستدامة والاستفادة من الأراضي بسبب الخوف من خطر الألغام حتي بعد توقف النزاعات.

وأضاف أن الجهود المبذولة لإزالة الألغام ومخلفاتها تعد عملا إنسانيا يستوجب تضافر الجهود الدولية والإقليمية والمحلية جمعاء. وحيا وزارة الدفاع التي أحرزت تقدما ملحوظا في برنامج مكافحة الالغام مما أهل السودان لنيل ثقة الدول الأعضاء في إتفاقية (أتوا) لحظر إنتاج وتخزين ونقل واستخدام الألغام المضادة للأفراد.

وأكد دعم بناء وتطوير القدرات الوطنية في مجال الأعمال المتعلقة بإزالة وتطهير الالغام ومخلفاتها والتي تمثل تهديدا خطيرا علي سلامة وصحة السكان المدنيين، وتقف عائقا أمام التنمية المنشودة.