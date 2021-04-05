شكرا لقرائتكم خبر عن «كراني» يتوقع أجواء دافئة بمعظم المناطق.. وكتلة باردة مرتقبة شمالاً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقع خبير الطقس والمناخ حسن كراني، حالة من الدفء شمال البلاد خلال الساعات القليلة القادمة، بمشيئة الله تعالى. وقال كراني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “بعون الله يبدأ تحرك الكتلة الساخنة نهار الإثنين من أجواء القطاع الغربي في اتجاه الداخلية والشمال والشرق وتغطي كافة الأجواء فجر الثلاثاء”. وتابع حسن كراني: “أعانكم الله لتغير الأجواء من برودة لاعتدال لسخونة .. وأشير بأن هناك فرصة لكتلة بارده قادمة للشمال”.

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