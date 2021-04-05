شكرا لقرائتكم خبر عن يتضمن إجابات شاملة.. «الصحة» تصدر دليلاً لأبرز الأسئلة الشائعة عن لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت وزارة الصحة دليلاً يتضمن الإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقة بلقاح كورونا، نشرته عبر حسابها في “تويتر” ومنصتها التوعوية عش بصحة. ويحوي الدليل عدداً من الموضوعات من أبرزها “أنواع اللقاحات المتوفرة في المملكة – الفئات التي يمكن أن تأخذ اللقاح – النصائح قبل أخذ اللقاح وبعده – الأعراض الجانبية وكيفية التعامل معها – موانع التطعيم للقاح”، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بلقاح كورونا. ويمكن الإطلاع على الدليل والاستفادة من محتوياته عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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