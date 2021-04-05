شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: جرعات لقاح كورونا المعطاة تجاوزت 5 ملايين جرعة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت بيانات وزارة الصحة، أن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة في المملكة تجاوز الـ 5 ملايين جرعة حتى الآن.
وأضافت الوزارة أن الجرعات أعطيت عبر أكثر من 500 مركز للقاح في كل مناطق المملكة، داعية الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق “صحتي”، للحصول على لقاح كورونا، حفاظاً على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع.
يذكر أن المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبدالعالي، قال في وقت سابق، إن إعطاء الجرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا يتزايد، مطالبا الجميع بأهمية التسجيل لأخذ اللقاح.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (673) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (504) حالات، كما تم تسجيل (7) وفيات جديدة.
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