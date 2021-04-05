مصر تعلن عن كشف أثري جديد

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف حواس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة"عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه أخطر الصحف والقنوات العالمية بالتوجه لمدينة الأقصر، يوم السبت المقبل، لحضور مؤتمر الكشف الآثري الجديد.

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على جانب آخر، أوضح حواس أنه تحفظ على مسلسل "أحمس" حتى يكون العمل جيد وبه تعاون من الديكور والملابس.

وطالب بضرورة الاستعانة بخبراء على أعلى مستوى فى الأعمال الفنية، من أجل الحفاظ على البيئة الفرعونية والاهتمام بالتفاصيل الصغيرة داخل الدراما الخاصة بالمسلسل.

في وقت سابق من اليوم، قال حسام صالح، المتحدث الرسمي باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر، إنه تقرر وقف مسلسل "الملك" من بطولة الفنان المصري عرو يوسف، والمأخوذ عن قصة "كفاح طيبة".

وأضاف صالح أنه تقرر تشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع، لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عليه عدم عرضه في موسم رمضان القادم.