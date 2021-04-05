رد فعل زاهي حواس عندما قال محمد منير "أنا رمسيس الرابع عشر"

دبي - محمود عبدالرازق - وشارك محمد منير أمس بأغنية "أنا مصر" في احتفالية نقل 22 مومياء من المتحف المصري بميدان التحرير وسط القاهرة، إلى متحف الحضارة في منطقة الفسطاط، بحسب موقع "أخبار اليوم".

وقال في مداخلة هاتفية مع فضائية "صدى البلد"، "مبروك لينا كلنا.. وأنا فخور زيى زي أى مصري بالحدث"، وتابع: "كنت فخور بحضارتنا وأنا أشاهد الموكب ولأول مرة استقبل عدد تليفونات من كل أنحاء العالم".

ولفت إلى أن أغنية "أنا مصر"، شئ جميل نقدمه لمصر، وأنا كنت قاعد منبهر من الحدث بالأمس والحقيقة كنت هموت وأغني في حدث زي ده، إحنا أدينا دورنا ولو كل واحد فى مصر أدى دوره هنعيش كويسين".

وداعب منير، وزير الأثار الأسبق زاهي حواس، الذي كان ضيفا في القناة، وقال له: "أنا رمسيس الرابع عشر"، فرد عليه حواس المعروف عنه شغفه بالأثار المصرية القديمة: "أنت رمسيس التاسع وهرم من الأهرامات"، وفقا لما نقله موقع "المصري اليوم".