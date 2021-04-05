الصحة السعودية: جرعات لقاح كورونا المعطاة تجاوزت الـ 5 ملايين

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في بيان مقتضب نشرته الوزارة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأحد.

وقالت الوزارة إن: "أكثر من 5,000,000 جرعة من لقاح كورونا تم إعطائها حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كافة مناطق المملكة".

​وأعلنت الوزارة، اليوم، تسجيل 673 إصابة جديدة بكورونا، بينما تم تسجيل 504 حالات تعاف و7 حالات وفاة.

وبحسب إحصاء الوزارة فقد بلغ إجمالي حالات الإصابات بكورونا منذ ظهور الوباء في المملكة 392 ألفا و682 حالة.

وبلغ إجمالي حالات التعافي 379 ألفا و816 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الوباء إلى 6697 حالة وفاة.