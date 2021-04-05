لماذا يتلقى البعض جرعة ثالثة من لقاح كورونا في الإمارات؟

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال لقاء نظمته مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، مؤخرا للتوعية بأهمية اللقاح، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

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وعزت رئيس مجموعة الإمارات للخلايا الجذعية، شيخة المزروعي، حصول البعض على الجرعة الثالثة من اللقاح إلى عدم تكوين أجسامهم العدد الكافي من الأجسام المضادة للفيروس.

وأشارت إلى أن الجهات الصحية، تطالب بعض الأشخاص بمراجعتها مرة أخرى بعد مرور 3 أسابيع أو بعد 3 أشهر من الحصول على اللقاح.

وأوضحت أن المراجعة تهدف إلى التأكد من كمية الأجسام المضادة التي كونها الجسم في مواجهة الفيروس.

ونصحت المزروعي، الأشخاص الذين يطلب منهم تلقي جرعة ثالثة من اللقاح، بعدم القلق.

وأكدت أن تلقي اللقاح هو الوسيلة المثلى للحد من تفشي الأوبئة، وأنه الخيار الأمثل في الوقت الحالي، حتى يتم التوصل إلى علاج لفيروس كورونا.