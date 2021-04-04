شكرا لقرائتكم خبر عن للمواطنين والمقيمين.. «الجوازات» تقدم 42 خدمة إلكترونية عبر منصة أبشر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت الجوازات أن الحلول الرقمية أسهمت في تسهيل إنجاز الخدمات التي تقدمها المديرية من خلال منصة أبشر، دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات.

وأوضحت الجوازات السعودية عبر إنفوجرافيك على “تويتر”، عدد الخدمات والاستعلامات الإلكترونية المقدمة عبر منصة أبشر والتي تجاوزت 42 خدمة للمواطنين والمقيمين.

وذكرت بأن من بينها الاستعلام العام عن البصمة والاستعلام عن وصول العمالة الجديدة والزائرين، وكذلك الاستعلام عن تصاريح السفر للعسكريين.