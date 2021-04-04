شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تتيح خدمة المختبر الافتراضي عبر «مدرستي».. وهذه أهم مميزاته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد، عن إتاحة خدمة المختبر الافتراضي، عبر منصة مدرستي، والذي يوفر الأدوات والمعدات والأجهزة الافتراضية؛ لتمكين الطلبة والمعلمين والمعلمات من إجراء التجارب الكيميائية والفيزيائية المختلفة. مميزات المختبر الافتراضي : تتسم نتائج التجارب بأنها على درجة عالية من الدقة العلمية.

توفر مكتبة ثرية جاهزة من التجارب للمفاهيم الكيميائية والفيزيائية يمكن استعراضها وتعديلها.

يحفظ ملف العمل (التجربة) وتصدره إلى المستخدمين الآخرين.

كانت هذه تفاصيل خبر «التعليم» تتيح خدمة المختبر الافتراضي عبر «مدرستي».. وهذه أهم مميزاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.