شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تصادم بين مركبتين وهروب الجاني كأن شيئاً لم يكن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق وقوع حادث تصادم على أحد الطرق، وهروب الجاني وكأن شيئاً لم يكن. وظهر خلال المقطع مركبة تسير ببطء وفجأة ظهرت سيارة أخرى مسرعة، اصطدمت بها، وواصل قائدها طريقه لينطلق من الموقع وكأن شيئاً لم يكن.

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