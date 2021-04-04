شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تعلن إيقاف رخص البسطات الرمضانية.. وتغلق سوقاً شعبياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، استمرار إيقاف رخص البسطات الرمضانية خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي احترازيا، وذلك في إطار جهودها لمتابعة الامتثال للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

كما أعلنت المحافظة عبر “تويتر” إغلاق سوق شعبي بنطاق بلدية جدة التاريخية، وذلك ضمن الجهود المتواصلة للتأكد من امتثال المنشآت التجارية للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية.