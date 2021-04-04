السعودية... تحذيرات من عمليات احتيال مالي تستهدف المواطنين

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "عاجل" السعودية أن هذا التحذير جاء في إطار حملة تحت عنوان: "خلك أذكى منهم ولا تلعب لعبتهم" التي أطلقتها البنوك المحلية.

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وقالت البنوك السعودية في دعوتها: "لا تشارك رقم بطاقة الهوية معهم (شركات الاحتيال)؛ لأن واحدة من طرق الاحتيال المالي هي عبر شركات وهمية توعدك بأرباح خيالية في مدة قصيرة".

قبل نحو أسبوع، أصدر البنك المركزي السعودي إيضاحا حول قضية احتيال ضجت بها منصات التواصل الاجتماعي في المملكة، وأثارت الرأي العام هناك.

وقال إنه تابع ما أُثير حول تعرض أحد الأشخاص لعملية احتيال مالي، نتج عنها حصول المحتال على تمويل بصورة غير مشروعة، من خلال استغلال بيانات العميل الشخصية التي أفصح عنها.

وأوضح أنه شكل فريقا للتحقق من الأمر والاطلاع على حيثياته، فتبين أن جهة التمويل المشار إليها هي شركة تمويل مرخصة حديثا من البنك المركزي السعودي لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية.

وبناء عليه، وجّه الشركة باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمنع حدوث مثل هذا الاحتيال، مع استمرار البنك المركزي في العمل على استكمال التحقق من جميع الجوانب، واتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية.