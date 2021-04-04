الدبيبة: ليبيا تستقبل الشحنة الثانية من لقاحات "سبوتنيك V" الروسي

دبي - محمود عبدالرازق - بنغازي- سبوتنيك. وقال في كلمة مصورة تتناول جهود الحكومة لتوفير اللقاحات المضادة لوباء كوفيد-19: "نحن سعينا جاهدين لتوفير كمية من لقاح سبوتنيك"، مضيفا أنه "يوم الأربعاء القادم تصل الشحنة الثانية وتحتوي 400 ألف جرعة".

وبيّن أنه قبل يوم 11 نيسان/أبريل، ستصل مليون جرعة أخرى من اللقاحات.

​وكتب الدبيبة، في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، اليوم: "تمكنا من توريد أول دفعة من لقاح كورونا، إلى أن تصل باقي الشحنات تواليا"، داعيا الشعب الليبي للتسجيل في منظومة التطعيم، ومتمنيا السلامة للجميع.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، صباح اليوم، عن وصول 101250 جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي، مشيرا إلى أنه سيتم تخزين اللقاح في المخازن التابعة لوزارة الصحة إلى حين البدء في حملة التطعيم.

وكان مركز مكافحة الأمراض دعا الليبيين إلى المبادرة بالتسجيل في منظومة التطعيم ضد اللقاح، والتي وصل عدد المسجلين فيها إلى 400 ألف، فيما يتطلع المركز إلى تسجيل 3 مليون كدفعة أولى.

وبحسب إحصاءات المركز، وصل إجمالي الإصابات بالفيروس المسجلة في ليبيا حتى يوم أمس، إلى 161 ألفا و88، فيما يتوقع أطباء يتبعون المركز أن تفوق الإصابات الحقيقية هذه الأرقام.

ووفقا لآخر الإحصاءات، يبلغ عدد الحالات النشطة 10 آلاف و116، والمتعافية 148 ألفا و288، فيما وصل عدد الوفيات إلى 2684 وفاة.