"إحنا ما نتحبسش"... طرح برومو المسلسل المصري "الطاووس"

دبي - محمود عبدالرازق -

ووضعت قناة "النهار"، المقرر عرض المسلسل على شاشتها برومو "الطاووس" بطولة النجم السوري جمال سليمان، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

والمسلسل سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، ويشارك في بطولته عدد كبير من الممثلين المصريين من بينهم سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، ويناقش قضية الاغتصاب والتحرش.

​وبحسب موقع "بوابة الأهرام"، تدور قصة المسلسل حول فتاة تتعرض لحادث اغتصاب بشع على يد مجموعة من الشباب المدللين من أبناء أصحاب السلطة والنفوذ، وتلجأ إلى محام ويتولى دوره النجم جمال سليمان من أجل الدفاع عنها.

وبالفعل يوافق من أجل استرداد حق هذه الفتاة، الأمر الذي يجعله يتعرض للعديد من المشاكل، منها تعرضه للضرب المبرح من قبل هؤلاء الشباب، الذي يحتمي كل منهم إلى سلطته ونفوذه، وهم على يقين بأن العدل لن يأخذ مجراه، ويردد أحدهم كلمة "إحنا ما نتحبسش"، وهو الأمر الذي ستكشف عنه الأحداث، وتعرض الصراع بين أصحاب النفوذ والفتاة المغتصبة.