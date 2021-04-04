لهذا السبب... مسؤولة إسرائيلية تشيد بوضع المرأة في الإمارات

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن المسؤولة الإسرائيلية أن "الإمارات هي بلد العيش المشترك بين مختلف الشعوب دون تمييز بين عرق ولون ودين".

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وأعربت ناحوم عن إعجابها بسجل الإمارات في تمكين المرأة، بقولها إن "تمثيل المرأة في الإمارات أفضل من إسرائيل، بل وأفضل من غالبية الدول الغربية".

وأشارت إلى أن المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي تمثل 50% من عدد الأعضاء، كما تمثل نحو 30% في مجلس الوزراء، بينما تبلغ نسبة تمثيل المرأة في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) 25% فقط.

وعبرت المسؤولة الإسرائيلية عن حماسها لبدء مرحلة جديدة من الترحيب بالمسلمين في القدس، عقب توقيع الاتفاقيات الإبراهيمية التي أقامت علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وأربع دول عربية هي دولة الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

ووقعت الدول العربية الأربع اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي بوساطة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.