السعودية تبدأ في صيانة كسوة الكعبة استعدادا لرمضان

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "الرياض"، فإن أعمال الصيانة سوف تتواصل لمدة خمسة أيام، وذلك استعدادا لشهر رمضان المبارك.

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ويشارك في أعمال الصيانة 14 فنيا، يصاحبهم مراقب جودة، واختصاصي صحي، وهم تابعون لوكالة الرئاسة العامة لمجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف.

وأوضح مدير إدارة صيانة الكسوة بالمسجد الحرام، فهد بن حضيض الجابر، أن أعمال الصيانة بدأت بفك القماش وشده من كافة الجوانب، وتركيب قماش أسود سادة تحت الحلقات المذهبة في الشاذروان.

وذكر الجابري أن عملية تنظيف القماش من الغبار والعوالق سوف تتم عقب الانتهاء من عمليات الصيانة.

وبيّن مدير إدارة الصيانة أن أعمال مراقبة الكسوة وصيانتها سوف تتواصل على مدار الساعة، وحياكة ما يلزم ومعالجة أي طارئ يحدث لها.

وذكر الجابري أن أعمال الصيانة تجرى في ظل تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، وبحضور اختصاصي صحي للطوارئ، بهدف الحفاظ على سلامة جميع المشاركين في الأعمال.