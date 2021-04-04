مقدم برامج أمريكي يقضي إجازته في مصر وهذا ما فعله

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مقدم البرامج الأمريكي: "كان من المفترض أن أقضي طوال اليوم بجوار المسبح والمتاحف وداخل الأهرامات.. ولكن بدلاً من ذلك، أمضيت 90% من وقتي في إطعام الكلاب الضالة وتكوين علاقة معهم".
© Sputnik . Валерий Мельников
وواصل حديثه، قائلا: "هذه الحيوانات كائنات فضولية وغير ضارة تبذل قصارى جهدها للبقاء على قيد الحياة في بيئة تُعامل فيها مثل الطفيليات... عندها فقط ستتغير عقلية الثقافة ويمكن بالفعل مساعدة هذه الكلاب".
كما ذكر موقع مجلة "لها" أن براندون ماكميلان هو مدرب حيوانات وشخصية تلفزيونية أمريكية وكذلك منتج تلفزيوني اشتهر بدوره كمقدم ومدرب سابق للمسلسل التلفزيوني "لاكي دوج" على شبكة "سي بي إس"، حيث ينقذ الكلاب التي تعتبر غير قابلة للتدريب، ويرعاها وحصل البرنامج على 3 جوائز إيمي.