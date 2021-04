الجزائر تعلن موقفها من أزمة الأردن

دبي - محمود عبدالرازق - الجزائر- سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الجزائرية، اليوم الأحد: "تتابع الجزائر ببالغ الاهتمام التطورات في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وتعرب عن دعمها للأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، تماشيا مع تمسكها بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation