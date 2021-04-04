الكشف عن عدد زوار المتحف القومي للحضارة المصرية في يومه الأول

دبي - محمود عبدالرازق - وأشارت الوزارة إلى أنه وصل 800 زائر المتحف، اليوم، بالاضافة إلى 400 من ممثلي وكالات الأنباء والصحف ومحطات التلفزيون المصرية والعالمية من أمريكا وألمانيا وفرنسا والصين واليابان وإنجلترا وروسيا، لزيارة وتصوير قاعة العرض المركزي وبحيرة عين الصيرة التي يطل عليها المتحف، وذلك مع الالتزام بجميع الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة في المتاحف.

ونقل بيان الوزارة، الذي نشرته الصحفة الرسمية لمجلس الوزراء على "فيسبوك"، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية للإدارة والتشغيل، فيروز فكري، أنه تم أيضا بيع 600 تذكرة زيارة عن طريق منصة الحجز الإلكتروني التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار يوم الأربعاء الماضي، في إطار خطتها لتيسير عملية حجز تذاكر دخول المتحف على الزائرين.

وأشار البيان إلى أن سعر تذكرة زيارة المتحف للمواطن المصري ٦٠ جنيه والطالب المصري ٣٠ جنيه والزائر الأجنبي ٢٠٠ جنيه والطالب الأجنبي ١٠٠ جنيه.

ولفت إلى أن مواعيد زيارة المتحف تبدأ من 9 صباحا وحتى 5 مساء بالإضافة إلى فترة مسائية يوم الجمعة من 6 مساء وحتى 9 مساء.

وكان مجلس إدارة هيئة المتحف وافق على منح تخفيض بنسبة 50% على سعر التذكرة للمصريين والأجانب لمدة أسبوعين ابتداء من 4 إلى 17 أبريل/نيسان الجاري، لزيارة قاعة العرض المركزي، بالاضافة إلى السماح لممثلي وسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية بالتصوير مجانا داخل قاعة العرض المركزي يومي 4 و 5 إبريل الجاري.

ووصل موكب المومياوات الملكية، الذي يضم 22 مومياء لملوك وملكات مصر الفرعونية إلىالمتحف القومي للحضارة بمدينة الفسطاط، أمس السبت، وتم إطلاق 21 طلقة مدفع عند استقبالهم بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتقدم الموكب مركبات ملكية حربية وتزامنت مع عزف الموسيقى العسكرية.

وجاب "موكب المومياوات الملكية" شوارع القاهرة بداية من متحف التحرير في وسط العاصمة المصرية حتى وصل إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في منطقة الفسطاط.