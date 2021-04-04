شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه عاجل من النيابة بشأن شاب ادعى الاعتداء جنسياً على طفل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت النيابة العامة، اليوم الأحد، توجيها عاجلا بشأن شاب ادعى الاعتداء جنسيا على طفل. ووجهت النيابة بسرعة القبض على الشاب بعد ظهوره في مقطع فيديو تدوول على وسائل التواصل الاجتماعي يدعي فيه الاعتداء جنسياً على أحد الأطفال.

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