شكري: نتفاوض لمدة 10 سنوات حول سد النهضة الإثيوبي وأمامنا فرصة أخيرة

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وأعرب شكري عن حرص مصر على "إنجاح هذه المفاوضات والعمل على تجاوز كل النقاط الخلافية التي عرقلت جولات المفاوضات السابقة"، مؤكداً أنه "إذا توافرت الإرادة السياسية والنوايا الحسنة لدى كل الأطراف، فإنه سيكون بوسعنا أن نصل للاتفاق المنشود الذي سيفتح آفاق رحبة للتعاون والتكامل بين دول المنطقة وشعوبها".
تسلم فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، ورئيس الاتحاد الأفريقي، كلا من سامح شكري وزير الخارجية المصري ومحمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري المصري، وذلك بعد افتتاح الاجتماعات الجارية في كينشاسا حول مسار مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.