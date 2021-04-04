أول اتصال بين الملكين سلمان وعبد الله الثاني بعد "أحداث السبت"

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد الملك سلمان خلال الاتصال "وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية ومساندة المملكة لكافة الإجراءات التي يقوم بها جلالته لحفظ أمن الأردن والحفاظ على استقراره".

وأشارت الوكالة إلى أن الملك سلمان تمنى للأردن بقيادة الملك عبد الله الخير والأمن والاستقرار.

ونقلت الوكالة أن الملك عبد الله الثاني أعرب عن خالص شكره وتقديره للملك سلمان على دعمه ومساندته وعلى موقف السعودية في الوقوف إلى جانب شقيقتها الأردن في جميع الظروف والأزمات.

وأعلن رئيس الأركان المشتركة في الجيش الأردني، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أمس السبت، عن اعتقال الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي السابق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الأردنية.

ونفى، في بيان له، اعتقال الأمير حمزة، لكنه بيّن أنه طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.

من جانبه، قال ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة، في مقطع فيديو مسجل إن قائد الجيش أبلغه بالبقاء في منزله وعدم الاتصال بأي شخص. وقال ولي عهد الأردن السابق في التسجيل الذي نقلته قناة "بي بي سي" البريطانية إنه وُضع قيد الإقامة الجبرية وتم اعتقال حرسه الخاص.