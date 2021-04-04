الإمارات تعلن استثمار 3 مليارات دولار في العراق

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في بيان مشترك، في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي إلى الإمارات، بحسب، وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

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وأشار البيان إلى اتفاق الجانبين على أهمية تطوير وتعزيز فرص التعاون في المجالات الاقتصادية، وتنمية التجارة، وزيادة التبادل التجاري، وتشجيع حركة الاستثمار بين البلدين.

وشدد البيان على أهمية دعوة رجال الأعمال في البلدين لتبادل الزيارات، وتأسيس مجلس الأعمال العراقي - الإماراتي، وتسهيل جميع الإجراءات التي تخدم مصلحة البلدين.

ومن هذا المنطلق، أعلنت دولة الإمارات استثمارها مبلغ ثلاثة مليارات دولار في جمهورية العراق.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وخلق فرص جديدة للتعاون والشراكة ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنموي لدعم الشعب العراقي.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، وصل رئيس الوزراء العراقي إلى الإمارات والتقى بقادة الدولة، وأعلن خلال اجتماعه مع عدد من رجال الأعمال الإماراتيين أن أبواب بلاده مفتوحة أمام الشركات ورجال الأعمال الإماراتيين، مؤكداً اتخاذ سلسلة إجراءات لتذليل العقبات أمام الشركات الأجنبية.