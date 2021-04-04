شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يؤكد للعاهل الأردنى دعم بلاده فى إجراءاته لحفظ أمن المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الملك سلمان بن عبد العزيز، العاهل السعودى خلال اتصال هاتفي مع العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى دعم السعودية لكافة الإجراءات التي يقوم بها الأردن لحفظ أمنه واستقراره، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق قال نائب رئيس الوزراء الأردنى أيمن الصفدى، إن القوات المسلحة الأردنية ودائرة المخابرات والأمن العام رصدت تحركات للأمير حمزة بن الحسين والشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وأشخاص آخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره، مشيرا لرصد المملكة لاتصالات مع جهات خارجية لاختيار التوقيت الأنسب لزعزعة أمن المملكة.

وأكد نائب رئيس وزراء الأردن في مؤتمر صحفى، أنه تم رفع تقرير للملك عبد الله الثانى لإحالة المتورطين لمحكمة أمن الدولة لأنها تمس الوطن والمواطن، موضحا أن العاهل الأردنى تعامل مع المسألة ضمن الأسرة الهاشمية وتحدث مع الأمير حمزة وطالبه بالتوقف عن أي نشاطات لمنع زعزعة أمن واستقرار البلاد اللذان يتقدمان على أي اعتبار.