شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الأردن لدى القاهرة يؤكد دعم المملكة للفلسطينيين وحقوقهم المشروعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى سفير الأردن لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أمجد العضايلة، اليوم الأحد، مع سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، وذلك لبحث العلاقات الأخوية المتميزة والموقف الأردنى الداعم للفلسطينيين وحقوقهم المشروعة.

وأكد سفير الأردن لدى القاهرة أمجد العضايلة عبر تدوينة له على "تويتر" على إدامة التنسيق بما يخدم القضية الفلسطينية المركزية.

وافق العاهل الأردنى، الملك عبدالله الثانى، فى 1 ديسمبر 2020، على قرار مجلس الوزراء الأردنى، بتعيين الوزير الأسبق أمجد العضايلة سفيرًا للأردن فى جمهورية مصر العربية ومندوبا للمملكة لدى جامعة الدول العربية.

يذكر أن الوزير العضايلة شغل منصب وزير الدولة لشؤون الإعلام فى حكومة الدكتور عمر الرزاز وسفيرا للأردن فى موسكو وتركيا، إضافة لخدمته الطويلة كمدير للإعلام ومستشار لجلالة الملك فى الديوان الملكي.