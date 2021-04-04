شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تحذر: مليون ريال والسجن 5 سنوات عقوبة هذه المخالفة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلقت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، تحذيراً شديد اللهجة بشأن مرتكبي إحدى المخالفات الشائعة خلال الفترة الأخيرة، بشأن جائحة كورونا.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، خلال المؤتمر الصحفى الخاص بتطورات كورونا في المملكة، إنه سيتم معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى 200 ألف ريال أو السجن لمدة تصل إلى سنتين أو السجن والغرامة معاً.

وشدد على أنه سيتم معاقبة كل من يبث شائعة حيال جائحة كورونا عبر منصات التواصل الاجتماعي أو تطبيقاته أو يتداولها أو يقوم بنشر معلومات مغلوطة أو من يحرض على مخالفة التدابير الوقائية، بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال وحتى مليون ريال أو بالسجن لمدة تصل إلى سنة وحتى 5 سنوات أو بالتغريم والسجن معا.

وتابع المقدم الشلهوب: “خلال الأسبوع الماضي فقط تم ضبط 27083 مخالفة للإجراءات الاحترازية وكانت منطقة الرياض الأولى بعدد 8838 مخالفة وبنسبة 32% من إجمالي المخالفات، تلتها منطقة مكة 5944 مخالفة، ثم الشرقية بعدد 3694 مخالفة، وتم التعامل مع جميع المخالفات واتخذت بحق مرتكبيها الإجراءات النظامية”.