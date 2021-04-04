شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يوضح طريقة تجديد رخص السير والقيادة إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه يمكن الآن تجديد رخصة السير ورخصة القيادة إلكترونياً عبر خدمات الأفراد في منصة أبشر، واستلامها دون الحاجة لمراجعة إدارة المرور من خلال البريد السعودي.

وفي وقت سابق، أوضح المرور، حالات مضاعفة المخالفات المرورية، مضيفاً أن تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية وبموجب مسببات للتغليظ.

كما أوضحت الإدارة العامة للمرور طريقة الإعتراض إلكترونيًا على المخالفات التي تم رصدها من قبل (رجل المرور/ الرصد الآلي)، وذلك من خلال ثلاث خطوات، وهي:

• الدخول لحساب المستخدم في منصة “أبشر”.

• الانتقال إلى تبويب خدماتي.

• الاعتراض على المخالفات المرورية.