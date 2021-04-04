شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 4 أعراض جانبية شائعة بعد تلقي لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، الأعراض الجانبية الشائع ظهورها بعد تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”. وقالت وزارة الصحة، إن من أهم الأعراض الجانبية بعد تلقي اللقاح ما يلي: • الشعور بالتعب والصداع. • ألم في موضع الحقن. • آلام في العضلات والشعور بالتوعك. • ارتفاع درجة الحرارة ورعشة بالجسم. وتابعت وزارة الصحة: “إنه يمكن معرفة تفاصيل الحالة وتقديم الاستشارة بشكل كافي بالتواصل عبر الرقم المجاني ٩٣٧- استشارات طبية تحويلة رقم ٤”.

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