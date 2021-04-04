ولي عهد أبوظبي يكشف تفاصيل لقائه برئيس الوزراء العراقي... صور

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في تغريدة نشرها ولي عهد أبوظبي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال ابن زايد: "بحثت مع الدكتور مصطفى الكاظمي تعزيز علاقاتنا الأخوية ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات".

وأضاف قائلا: "تبادلنا وجهات النظر حول التطورات العربية والإقليمية والدولية... الإمارات دائما إلى جانب كل ما يحقق استقرار العراق ومصالح شعبه".

​وعقب ترحيبه بزيارة رئيس وزراء العراق، أعرب ابن زايد عن تطلعه إلى إجراء مباحثات مثمرة معه تعود بالخير والنماء على البلدين.

​وتأتي زيارة الكاظمي للإمارات في أعقاب زيارة قام بها للسعودية، الأسبوع الماضي، تمخض عنها إعلان الرياض عزمها زيادة استثماراتها في العراق بمقدار خمسة أمثال لتصل إلى 2.67 مليار دولار.

وتبدأ الخطوط الجوية العراقية في تسيير رحلات إلى الإمارات ابتداء مايو/ أيار المقبل.