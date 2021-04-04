الكويت... إحالة رئيس الوزراء السابق ومسؤولين آخرين إلى المحكمة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع صحيفة "القبس" الكويتية، عن مصدر وصفته بـ"المطلع"، تأكيده إحالة رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك، ووزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ خالد الجراح و4 مسؤولين آخرين إلى محكمة الوزراء.

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وأشار المصدر إلى أن "لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء، أحالت المتهمين اليوم إلى محكمة الوزراء بعد التحقيق في إحدى شبهات الفساد، من خلال مناقصة تقدر بمئات الملايين، وطالبت معاقبة المتهمين وفقاً للقانون ومواد الاتهام".

وأكد المصدر أنه تم تحديد جلسة الثلاثاء المقبل 14 إبريل/ نيسان الجاري، لتكون أول جلسة لمحاكمة المتهمين.

وأصدرت السلطات الكويتية، في 29 مارس/ آذار الماضي، قرارا بمنع المبارك، من السفر، عقب التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميا بـ"صندوق الجيش".

والشيخ صباح جابر المبارك، نجل رئيس الوزراء الكويتي السابق، من بين الشخصيات المتورطة في قضية "الصندوق الماليزي"، الذي حقق فيه مجلس الأمة الكويتي.

وأثيرت قضية "الصندوق السيادي الماليزي"، في مايو/أيار الماضي، حيث تورطت شخصيات كويتية ومؤسسات في صفقات غير مشروعة مرتبطة بمشاريع خارج البلاد