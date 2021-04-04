مركز الفلك الدولي يعلن توقعه حول غرة شهر رمضان

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "أخبار 24"، قال المركز إنه وفقا للحسابات الفلكیة، فمن المتوقع أن تكون غرة رمضان فلكیا لمعظم الدول يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل الجاري، كما من المتوقع أن يكون أول أيام عید الفطر وأول شهر شوال الخمیس الموافق 13 مايو المقبل.

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ولفت المركز إلى أن معظم الدول، منها السعودية وإندونیسیا ومالیزيا وإيران وبروناي والإمارات وسوريا والأردن ولیبیا والجزائر والمغرب، سیكون تحري ھلال شھر رمضان لديھا خلال يوم الاثنین 29 شعبان الموافق 12 أبريل.

وأشار إلى أنه في حین سیكون تحري ھلال رمضان يوم الأحد 11 أبريل، في كل من مصر وتركیا والعراق وتونس. وأرجع المركز ذلك إلى أن شھر شعبان بدأ في هذه الدول في 14 مارس/آذار.

وأكد المركز أن الدول التي ستتحرى الھلال، يوم الأحد، لن تتمكن من رؤيته بعد غروب الشمس، نظرا لحدوث اقتران في ھذه الفترة، وھو ما يعني أنه سیكون علیھم استكمال عدة شعبان ثلاثین يوما، لیبدأ رمضان يوم الثلاثاء 13 أبريل، في حین تستطیع بعض الدول التي سوف تتحرى الھلال يوم الاثنین، رؤيته بالعین المجردة أو بالتلیسكوب، تبعا لموقع كل دولة، ولذلك فإنه من المتوقع أن يكون الثلاثاء ھو غرة رمضان عند معظم الدول الإسلامية.